“Fermiamo Facebook ”: 40 associazioni chiedono agli USA di indagare sul social

14 Ottobre 2021 – 17:25

L'iniziativa è una raccolta firme organizzata da Fight for the Future e più di 40 soggetti attivi nel campo di diritti umani e digitali, con uno scopo in comune: costringere il gruppo Facebook a cambiare il proprio modello di business, che attualmente si basa sul raccogliere enormi moli di dati dei suoi utenti per somministrare loro pubblicità efficaci.



L’iniziativa è una raccolta firme organizzata da Fight for the Future e più di 40 soggetti attivi nel campo di diritti umani e digitali, con uno scopo in comune: costringere il gruppo Facebook a cambiare il proprio modello di business, che attualmente si basa sul raccogliere enormi moli di dati dei suoi utenti per somministrare loro pubblicità efficaci.

Fonte: Fanpage Tech