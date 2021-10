Banda Ultralarga: nuova mappatura aree bianche

14 October 2021 – 16:27

La nuova mappatura servirà per individuare le aree bianche non incluse nell’intervento pubblico affidato nel 2016 a Open Fiber.

The post Banda Ultralarga: nuova mappatura aree bianche appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico