Windows 11: KB5006674 peggiora latenza CPU AMD

13 October 2021 – 10:16

L’installazione dell’aggiornamento KB5006674 per Windows 11 aumenta ulteriormente la latenza della cache L3 dei processori AMD.

The post Windows 11: KB5006674 peggiora latenza CPU AMD appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico