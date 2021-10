William Shatner raggiunge lo spazio a 90 anni

13 October 2021 – 18:48

L’attore che ha interpretato il capitano Kirk in Star Trek ha raggiunto lo spazio all’età di 90 anni, grazie all’azienda fondata da Jeff Bezos.

The post William Shatner raggiunge lo spazio a 90 anni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico