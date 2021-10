Sempre più aziende provano a usare la realtà aumentata in fabbrica

Il caschetto Kiber 3 di VRMedia in azione (fonte: ufficio stampa VRMedia)Quando diciamo realtà aumentata, il primo pensiero va al mondo dei videogiochi e dell’intrattenimento. Ma ci sono molti altri settori produttivi e industriali, che stanno utilizzando sempre più device e applicazioni di Ar (augmented reality) per migliorare processi produttivi e attività di business. Capita così, per esempio, che alcuni tecnici turchi facciano il collaudo del loro nuovo impianto di produzione della carta senza andare di persona a Lucca, lì dove l’impianto è stato costruito.

Parliamo di un fenomeno che non è più una nicchia tecnologica, ma tendenza in rapida crescita, che coinvolge consumatori e imprese. Secondo Statista.com, per esempio, se il numero complessivo di utenti Ar via mobile era di 600 milioni nel 2020, il numero che dovrebbe superare il tetto di 1,7 miliardi entro il 2024. Una crescita sostanziale.

Inoltre, secondo un recente studio dell’istituto Market Research Future, il mercato combinato della realtà aumentata (Ar) e della realtà virtuale (Vr) sembra promettere bene. Potrebbe infatti arrivare a un valore globale di 766 miliardi di dollari nel 2025, con un tasso annuo di crescita composto (Cagr) del 73,7%. In particolare sarà la spesa hardware per device (come cellulari e visori) a trainare questa crescita, seguita dal settore dei software dedicati. In Europa e a livello industriale, saranno il settore manifatturiero e quello della sanità a investire di più in queste tecnologie, rispondendo da un lato alle sfide imposte da Covid-19 e dall’altro seguendo le linee di sviluppo e innovazione, dettate dai modelli di industria 4.0 e industria 5.0 della Commissione europea.

Il mercato dell’industria intelligente

Sempre a livello europeo, è interessante anche la previsione sul mercato delle smart factory, cioè di quelle soluzioni industriali che sfruttano l’internet of things (Iot) per collegare macchinari e controllare la produzione in tempo reale. Secondo il report Industrial IoT: A reality Check di Reply, infatti, questo mercato dovrebbe crescere di quasi tre volte nel cluster Europe-5, che comprende le prime cinque economie dell’Unione. In pratica l’aspettativa è che il solo comparto delle smart factory valga più di 23 miliardi di euro entro il 2025, con Germania in testa, seguita da Francia e Italia. Il nostro paese ha già investito 580 milioni nel 2020 e dovrebbe arrivare a 1.547 milioni nel 2025.

Rimanendo sul tema investimenti, le aziende italiane hanno speso 700 milioni di euro nel 2020 in tecnologie indossabili (e quindi in parte anche per tecnologie Ar), in crescita del 8,9% rispetto al 2019 (fonte: rapporto Anitec-Assinform Il digitale in Italia 2021. Mercati, dinamiche, policy).

Collaudo da remoto

In questo quadro s’inserisce l’esperienza di Vr Media, uno spin-off della Scuola Sant’Anna di Pisa, specializzata proprio nella produzione di device di realtà aumentata per utilizzi industriali. A settembre, grazie all’utilizzo del sistema Kiber 3, l’azienda turca Essel Kagit ha potuto collaudare a distanza la sua nuova cartiera, costruita a Lucca dalla Toscotec. Il collaudo è andato a buon fine, senza che i tecnici turchi si siano dovuti spostare dalla loro sede, nella città di Osmaniye. Un significativo risparmio di tempo, ma anche maggiore sicurezza per tutti, visto che siamo ancora nel mezzo della pandemia.

“Un intervento in presenza avrebbe richiesto una trasferta dalla Turchia meridionale a Lucca, impegnando il personale per diversi giorni, con un impatto ambientale stimabile in almeno 1 tonnellata di Co2 per i soli viaggi aerei” – ha spiegato Federico Gulletta, amministratore delegato di Vr Media, che fornisce tecnologia anche a colossi come General Electric e Ansaldo – “Collaborando da remoto, invece, le persone sono impegnate soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di collaudo, con lo stesso identico livello di prestazioni. Questo consente di abbattere i tempi di esecuzione mediamente del 75% e di eliminare le spese per le trasferte, che possono incidere fino al 5-6% sul costo finale di un impianto industriale”.

Realtà aumentata e realtà virtuale

Spesso i due termini sono utilizzati come sinonimi, ma non lo sono, anche se entrambe le tecnologie lavorano sulla nostra percezione della realtà. La realtà aumentata, infatti, arricchisce con informazioni digitali aggiuntive la realtà osservata dall’utente attraverso l’uso di app, smartphone/tablet o dispositivi wearable, come ad esempio gli smart glasses. In questi giorni, per esempio, hanno fatto notizia i nuovi Ray-Ban Stories, creati in partnership da Facebook e Luxottica.

La realtà virtuale, invece, ricostruisce la realtà in un ambiente totalmente digitale, in cui l’utente si trova immerso e con il quale può interagire grazie all’utilizzo di appositi visori. Le applicazioni della realtà aumentata e della realtà virtuale riguardano sia nell’ambito dei consumi di massa (videogiochi e intrattenimento su tutti), sia per applicazioni business (come la manutenzione di impianti difficilmente raggiungibili, la sicurezza sul posto di lavoro).

