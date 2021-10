Rapporto qualità/prezzo imbattibile per l’SSD NVMe PNY CS2130 500GB

13 October 2021 – 19:01

Il PNY CS2130 500GB è un SSD NVMe dalle ottime performance con un prezzo decisamente competitivo, senza rinunciare ad una garanzia di ben 5 anni.

The post Rapporto qualità/prezzo imbattibile per l’SSD NVMe PNY CS2130 500GB appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico