PC all-in-one Acer: costa meno di un laptop (-100€)

13 October 2021 – 16:13

Uno schermo grande che nasconde processore, RAM, SSD e ogni altra componente hardware: cogli al volo l’offerta su questo PC all-in-one di Acer.

The post PC all-in-one Acer: costa meno di un laptop (-100€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico