Mamma ho perso l’aereo, cosa sappiamo del remake del film cult

13 October 2021 – 14:00

Manca poco al debutto su Disney+ della nuova versione di Mamma, ho perso l’aereo: il remake del film cult di Chris Columbus che ha lanciato (e segnato) la carriera del giovanissimo Macaulay Culkin e ha impressionato diverse generazioni di ragazzini è pronto a rinverdire la formula sorprendendo ancora nuovi spettatori. Anche in questo caso, come si vede nel trailer diffuso in queste ore, un ragazzino è lasciato solo a casa durante le feste di Natale mentre la sua famiglia, divisa su due aerei diversi (dettaglio utile forse a giustificare la dimenticanza), sta viaggiando verso Tokyo. Questa volta il protagonista in questione non è però l’indimenticabile Kevin McCallister: si tratta infatti di Max Mercer, interpretato dallo spassosissimo Archie Yates, che ha conquistato tutti debuttando nel 2019 in Jojo Rabbit di Taika Waititi.

Il piccolo Max avrà poco tempo però per godersi il bengodi di un’enorme casa tutta per lui. Presto infatti s’imbatterà in Pam e Jeff Frtizovski, interpretati da Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmitt) e Rob Delaney (Catastrophe, Deadpool 2), i quali si improvvisano ladri per recuperare un prezioso cimelio di famiglia. Quello che non sanno, però, è che Max, nella miglior tradizione di Mamma, ho perso l’aereo, è pronto ad aspettarli con infiniti trabocchetti e soprattutto con un fucile carico di palle da biliardo. Nel frattempo la madre Carol (Aisling Bea) cerca disperatamente di tornare in patria per recuperare il bimbo. Attenzione anche a un cameo importante come quello di Devin Ratray, che nei film originali era l’insopportabile Buzz McCallister e ora è diventato addirittura un poliziotto.

Home Sweet Home Alone, questo il titolo originale del remake (che fa riferimento a sua volta a Home Alone, con cui è conosciuta in inglese la saga), debutterà appunto su Disney+ il prossimo 12 novembre. Non è una data casuale, questa, visto che segna il secondo anniversario dal debutto americano della piattaforma streaming, ricorrenza che sarà celebrata con numerose anteprime e novità: quello stesso giorno, infatti, debutteranno per tutti gli abbonati i film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci anelli e Jungle Cruise, la serie di corti I racconti di Olaf, un corto inedito dei Simpson e un altro legato al film Pixar Luca (Ciao Alberto), la serie inedita con Michael Keaton Dopesick e molto altro ancora.

