Lo schermo del Galaxy Z Fold 3 si rompe “senza un motivo”

13 Ottobre 2021 – 14:25

Non sono pochi gli utenti che si sono lamentati per la fragilità del nuovo modello pieghevole della società coreana. Nella maggior parte dei casi, la rottura compare nella zona centrale del display, nel punto in cui si chiude. Non è ancora chiaro quale sia il motivo, dato che la stessa multinazionale ha diffuso un video che mostra i test di resistenza a cui è stato sottoposto il recentissimo prodotto.



Fonte: Fanpage Tech