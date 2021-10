L’addio al carbone è più lento del previsto

13 Ottobre 2021 – 9:00

(foto: Pixabay)“Consegnare il carbone alla storia”. È questo l’obiettivo di Alok Sharma, presidente britannico della Cop26 che chiederà a tutte le nazioni di abbandonare l’energia che arriva dal combustibile fossile, altamente inquinante e nocivo per la salute umana. Ma proprio il carbone potrebbe giocare un brutto scherzo ai colloqui sul clima. Finora, infatti, sia il G7 che il G20 non sono riusciti a trovare una formula che mettesse tutti d’accordo sul salutarlo per sempre. E già nel primo incontro preliminare alla Cop26 a Londra lo scorso luglio non c’è stata intesa totale.

Se, nel mondo, alcune economie come la Cina o gli Stati Uniti sono ancora molto indietro su questo fronte – anzi, nel caso del Dragone aprono addirittura nuove centrali –, l’Unione europea è invece a metà strada del processo di uscita dal carbone. Non a caso uno degli obiettivi principali del Green deal è la neutralità climatica entro il 2050, con graduale abolizione del carbone come fonte di energia. Così, già nel 2030 si dovrebbero ridurre le emissioni del 55%.

Al momento, sono 162 le centrali a carbone europee che saranno spente entro il 2030. Una cifra che rappresenta, appunto, la metà del totale. A dirlo sono i dati di Europe Beyond Coal, coalizione di movimenti della società civile impegnati in una campagna per il “phase out”, ovvero l’eliminazione graduale del carbone. L’associazione ha creato una vera e propria mappa che monitora la progressiva chiusura delle centrali, come l’annuncio della chiusura della centrale polacca Bełchatów, considerata la più inquinante dell’Unione o l’avvio in Repubblica Ceca della chiusura della centrale Prunerov. Il cammino, però, è tutt’altro che in discesa.

Una mappa europea

Anche se il declino della produzione di energia a base di carbone è una realtà in corso in Europa (dal 2012 la produzione totale di energia dal carbone è diminuita di quasi un terzo nell’Unione), alcune economie sono ancora fortemente ancorate al combustibile fossile. Secondo gli ultimi dati comunitari, il carbone rappresenta circa un quinto della produzione totale di elettricità nell’energy mix europeo. Ma oggi, incrociando i dati, alcune zone sono molto più indietro di altre. Salta all’occhio, ad esempio, che la Germania è il principale paese inquinante a causa del carbone con 138 milioni di tonnellate di CO2 emesse nel 2020. Segue immediatamente la Polonia con 102 milioni e dalla Repubblica Ceca con 34 milioni. Continuando, si trovano poi l’Italia e la Grecia.

Emissioni Co2 relative al carbone (fonte: Europe Beyond Coal)Significativo il fatto che, seppur la Germania abbia annunciato un lungo piano di decarbonizzazione, ancora siano attive nel paese 67 centrali (anche se, va specificato, dal 2016 ne sono state chiuse 16). Ma, se si guarda il numero di centrali in funzione, anche la Polonia è molto indietro. Qui le centrali attive sono 46, ma dal 2016 ne sono state chiuse soltanto due. Tutto questo con forti ripercussioni sul piano della salute.

Fonte: Wired