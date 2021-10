La crisi dei chip colpisce Apple: potresti non riuscire a comprare facilmente un iPhone13

13 Ottobre 2021 – 14:25

Stando a quanto riportato da Bloomberg, sembra che Apple non riuscirà a produrre tutti i telefoni che aveva in programma di mettere sul mercato per la stagione natalizia. La casa di Cupertino non ha confermato, ma all'appello rispetto al previsto potrebbero mancare circa 10 milioni di iPhone 13.



Fonte: Fanpage Tech