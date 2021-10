Il trucco per ottenere il doppio bonus per cambiare la tua televisione (in vista dello switch off)

13 Ottobre 2021 – 11:25

Il 20 ottobre rappresenta la prima tappa nel passaggio delle emittenti televisive alle trasmissioni con tecnologia digitale terrestre di seconda generazione. Il passaggio al momento riguarda un numero limitato di televisori: ecco quali e come fare per ottenere i bonus governativi per acquistare un nuovo apparecchio.



Fonte: Fanpage Tech