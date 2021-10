Il gaming phone in edizione limitata Gundam

13 Ottobre 2021 – 18:00

(Foto: Black Shark)La nuova linea di gaming phone Black Shark 4S è stata presentata in Cina e conta su tre modelli: c’è quello standard, quello più perfomante chiamato 4S Pro e una terza versione che ha attirato la maggior parte delle attenzioni visto che è dedicato alla serie Gundam. Il nome ufficiale è Black Shark 4S Gundam Limited Edition e si differenzia per una personalizzazione della scocca esterna e dei contenuti interni precaricati.

Dalla collaborazione tra Black Shark e Bandai Namco Holdings nasce dunque questa edizione speciale e limitata con gli iconici colori bianco e blu con dettagli rossi e neri che vengono riproposti sul retro, sulla cornice dotata di tasti aggiuntivi e attorno ai sensori della fotocamera digitale e che naturalmente riprendono la livrea del robottone ideato nel 1979. Il display è da 6,67 pollici full hd con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e di campionamento del tocco da 720 Hz, ma soprattutto è in grado di percepire la pressione a doppia zona per un secondo livello di controllo anche in-game. Il chip a bordo è uno Snapdragon 870 con gpu Adreno 660 e la ricarica della batteria da 4500 mAh è superveloce a 120 watt.

(Foto: Black Shark)Il prezzo in patria di Black Shark 4S Gundam Limited Edition non è esagerato come altre versioni speciali: si può infatti portare a casa con 3499 rmb pari a circa 470 euro, che poi è appena 200 rmb ovvero circa 27 euro rispetto alla versione standard rispetto alla quale condivide l’hardware e la configurazione da 12 gb di ram e 256 gb di spazio di archiviazione interna. Inoltre, anche le cuffiette true wireless e la ventola con aggancio magnetico parte della serie avranno una versione Gundam.

(Foto: Black Shark 4)Arriverà mai da noi in Europa? La gamma Black Shard 4s quasi sicuramente, rimane qualche possibilità che la versione Gundam possa entrare sui listini dei noti portali di importazione. A proposito di Gundam, si erano già visti altri gadget dedicati, dalla linea gaming di Asus a un altro smartphone prodotto da Oppo fino all’improbabile action figure ibrida con Hello Kitty.

