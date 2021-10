Huawei Matebook D 14: 150 euro sono in regalo

13 October 2021 – 10:17

Huawei taglia del 20% su Amazon il prezzo del proprio Matebook D 14 e lo porta così al miglior prezzo di sempre solo per 4 giorni: da cogliere al volo.

The post Huawei Matebook D 14: 150 euro sono in regalo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico