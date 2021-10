Eikon Tactil, il termostato smart e di design

13 October 2021 – 14:51

(Foto: Vimar)Il nuovo elegante Eikon Tactil di Vimar unisce la ricerca nel design con le ultime innovazioni al servizio della domotica. Vincitore del rinomato Red Dot Award 2021, questo termostato smart capta il tocco sulla superficie sensibile e viene incontro a chi cerca una centralina di controllo intelligente per il riscaldamento e del raffrescamento, che possa anche diventare elemento d’arredo, sposandosi al meglio con l’ambiente circostante a casa così come in ufficio oppure nelle strutture alberghiere. Vimar ha inoltre presentato un altro termostato smart, a rotella.

Eikon Tactil

(Foto: Vimar)Eikon Tactil è realizzato in cristallo con finiture bianco e nero diamante e integra un display rgb a led matrix touchscreen con sensore di prossimità che illumina lo schermo quando l’utente si avvicina e può captare le gesture per un controllo senza contatto. È inoltre compatibile con la soluzione di domotica proprietaria By-me Plus. Sono tre le varianti di Eikon Tactil: oltre a quella standard con tasto funzione personalizzabile, c’è quella con tasto per il controllo di unità fan coil o quella con tasto funzioni hotel che può essere sfruttata per la segnalazione dello stato della camera.

Termostato a rotella

(Foto: Vimar)La seconda novità è il termostato a rotella dotato di display led ad alta visibilità e ghiera retroilluminata accompagnata da quattro pulsanti rapidi per l’accensione e lo spegnimento, per la selezione unità di misura della temperatura (°C o °F), per scegliere la velocità dei ventilconvettori e infine per la funzione personalizzabile. Si può scegliere tra le colorazioni bianco e grigio ed è disponibile per le serie civili Eikon, Arké, Plana e Idea tramite supporto dedicato.

Entrambi i dispositivi possono essere controllati in loco dal pannello o dalla ghiera, ma anche tramite l’app View attraverso lo smartphone, così da programmare e gestire la regolazione della temperatura anche da remoto. Infine, è utile ricordare come i termostati intelligenti Vimar rientrino nel super bonus 110%, purché rispettati i requisiti richiesti dalla legge, in quanto questo tipo di dispositivi può contribuire attivamente a risparmiare fino al 10% di energia in riscaldamento e del 15% in raffrescamento.

