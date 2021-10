Come seguire in diretta il volo nello spazio del capitano Kirk con Blue Origin

13 October 2021 – 14:23

Estratto di uan foto dell’equipaggio di NS-18. Dalla nostra destra alla nostra sinistra: Glen de Vries, Audrey Powers, William Shatner e Chris Boshuizen. (foto: Blue Origin)Ce l’ha fatta William Shatner, attore 90enne noto come il capitano Kirk di Star Trek, a volare davvero nello Spazio. Il sogno di Shatner, che diventa così la persona più anziana ad andare nello spazio, è stato realizzato grazie al volo suborbitale sulla navicella New Shepard della compagnia Blue Origin di proprietà di Jeff Bezos, che ha già volato con passeggeri che non sono stati addestrati come astronauti a luglio.

Shatner non sarà da solo ma partirà insieme a Audrey Powers, vicepresidente di Blue Origin, Chris Boshuizen, cofondatore della società Planet Labs per l’imaging della Terra, e Glen de Vries, cofondatore di una nota piattaforma di software per la ricerca clinica. Il lancio dalla base di lancio in Texas è previsto per ufficialmente alle 16, ora italiana, e sarà possibile seguirlo attraverso la diretta trasmessa dalla compagnia a partire dalle 14.30.

https://www.youtube.com/watch?v=uEhdlIor-do&feature=emb_title

I dettagli del volo

Il lanciatore New Shepard NS-18 (la 18esima missione) partirà alle ore 16 dal deserto del Texas, precisamente dalla piattaforma chiamata Launch Site One, e compirà un volo della durata di 10 intensi minuti. Non è un tempo breve considerando che si tratta di un volo suborbitali, cioè entro i 100 chilometri di altezza dalla superficie terrestre (ricordiamo che Blue Origin non è l’unica a svolgere questi viaggi privati).

New Shepard è composto in cima da una capsula pressurizzata, dotata di ampie finestre, che può contenere fino a 6 persone. C’è poi il razzo, lungo 18 metri, costituito da vari elementi. In alto un anello e delle alette aerodinamiche stabilizzano il sistema e riducono l’uso di carburante. Ci sono poi degli ingranaggi che favoriscono un atterraggio morbido del razzo, che viene riutilizzato. Dopo essere partiti la capsula si separa dal lanciatore a un’altezza di circa 76 chilometri dalla superficie terrestre e continua il suo volo parabolico fino a circa 106chilometri di altitudine. Il razzo atterra a poco più di 3 chilometri di distanza dalla punto del lancio mentre poi la capsula ritornerà a terra con un atterraggio attutito da un particolare paracadute.

Il 90enne Capitano Kirk nello Spazio

“Ho sentito parlare dello spazio così a lungo fino ad oggi”, racconta William Shatner, alias capitano Kirk, “ed ora colgo l’occasione di vederlo con i miei occhi. Che miracolo!”. In un servizio della Bbc sentiamo di nuovo la voce sicura di Shatner che risponde alla domanda “Perché vuoi andare nello Spazio?” spiegando scherzosamente che voleva poter dire di essere la persona più anziana che ha compiuto questa azione. E poi più seriamente chiarisce che vuole avere una nuovo punto di vista, vedere lo Spazio, la Terra, e avere una prospettiva che prima non gli era mai stata mostrata.

Il desiderio del capitano Kirk è così diventato realtà dopo che il protagonista lo ha già vissuto nella finzione della serie statunitense, fra le più popolari nella storia della televisione.

Qui in Star Trek il Capitano Kirk è seduto davanti, vicino a Spock

Un’impresa non comune

Già nel luglio 2021 Jeff Bezos ha preso parte col fratello al primo volo con equipaggio umano, insieme al fratello Mark e ad altre due persone, fra cui il diciottenne Oliver Daemen e l’82enne Wally Funk, fino ad allora la persona più anziana ad aver volato nello spazio. Per volare, impresa costosa per un privato cittadino e che richiede di essere in ottima forma e salute, ci sono voluti circa 2 giorni di addestramento, per i partecipanti. Bisogna imparare come muoversi in condizioni di quasi totale assenza di gravità (microgravità) senza urtare gli altri, prepararsi ai movimenti e agli spostamenti legati alla partenza e al volo.

