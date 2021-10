Com’è Black 4 Blood, l’erede spirituale di Left 4 Dead in cui fare carneficine di zombi in compagnia

13 Ottobre 2021 – 17:25

Divertimento, adrenalina, ritmi da cardiopalma e strategia cooperativa rendono Black 4 Blood un titolo piacevole, leggero, frizzante ma non per questo da prendere alla leggera in termini di sfida. Un mix di elementi ben amalgamato, che intrattiene e galvanizza secondo la tradizione iniziata da Left 4 Dead.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech