Che ne è stato di Immuni? Oggi è un porta-Green Pass

13 Ottobre 2021 – 16:45

In un solo mese ben 1 milione di download per Immuni, ma zero notifiche negli ultimi giorni: un’irrilevanza che è un successo di tutti sulla pandemia.

The post Che ne è stato di Immuni? Oggi è un porta-Green Pass appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico