Carta d’Identità Elettronica: 225 nuove postazioni

13 October 2021 – 15:55

Agevolare il rilascio del documento: è l’obiettivo dello sforzo che vede impegnati Ministero dell’Interno e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

