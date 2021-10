WhatsApp sta per lanciare le community: cosa sono

12 Ottobre 2021 – 17:25

L’ultima caratteristica in arrivo sulla piattaforma di messaggistica istantanea è ancora avvolta nel mistero e ha fatto capolino all’interno del codice sorgente di una delle ultime versioni dell’app per Android e iOS. Gli sviluppatori insomma stanno lavorandoci, e il suo lancio non ha ancora una data precisa.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech