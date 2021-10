Videogame Legends è una docuserie che esplora le origini dei videogiochi

Qual è stato il primo videogioco della storia? Una forma di intrattenimento che oggi diamo per scontata come quella dei videogiochi, sempre più avanzata e pervasiva, ha avuto in realtà una storia tanto interessante quanto tortuosa. Difficile dunque risalire a origini precise (sì, Pong è stato uno dei primi ma ci sono stati prototipi ancora precedenti). Ci prova però Videogame Legends, una docuserie diffusa online che è anche un progetto culturale ideato e realizzato da Video Games Party con Msi Italia. L’ingrediente principale è la passione verso l’industria dei videogame, che vuole portare a raccontare i momenti più importanti del settore, dalla sua nascita sino all’evoluzione negli anni.

Qui sopra si può vedere il trailer mentre i primi episodi sono già disponibili sul sito ufficiale. In tutto questa prima stagione conterà sei episodi, pubblicati mensilmente con approfondimenti sul web e future espansioni. In particolare la prima puntata è dedicata alla nascita di un fenomeno ormai globale e inarrestabile ed è stata realizzata all’interno dello Strong Museum di Rochester, tempio newyorchese della storia videolucica e non solo. Nell’episodio si possono seguire le testimonianze e le biografie dei primi pionieri di questo settore, come il creatore di Spacewars Steve Russell, i fautori di Galaxy Game (primo arcade game vero e proprio) Hugh Tuck e Bill Pitts, il fondatore di Atari Nolan Bushnell, nonché Mark H. Baer, figlio di quel Ralph H. Baer che creò il prototipo della prima home console. C’è anche un pizzico di Italia con il coinvolgimento di Federico Faggin, inventore del primo microprocessore.

Nata nel 2012 con un forte focus sui videogiochi, Video Games Party, specializzata nella promozione di brand, prodotti e organizzazione di eventi live, è partner di tantissime aziende nel più ampio settore dell’entertainment e dal 2013 porta avanti una location di 1500 metri quadrati a Milano in cui organizza eventi dedicati al settore dei videogiochi. “Siamo davvero onorati di essere parte di questo interessante progetto“, ha dichiarato Kevin Wen, direttore Notebook di Msi Italia: “Non potrà che appassionare sia coloro che hanno vissuto molte delle tappe fondamentali della storia dei videogiochi sia i tanti ragazzi desiderosi di conoscere le origini dei videogame, che rappresentano oggi la loro passione“.

