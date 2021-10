Tutti i (superabili) dubbi sull’auto elettrica in Italia

12 Ottobre 2021 – 18:00

Chiunque sia stato di recente in un concessionario, abbia dato un‘occhiata ai listini o anche solo alle pubblicità in tv se ne sarà accorto, il mercato automotive ha ormai svoltato nettamente verso i veicoli elettrici, persino le case tradizionalmente più refrattarie e meno preparate al cambiamento green.

In maniera altrettanto evidente emerge come il pubblico rispetto a questa virata sia pronto solo in parte. Non è solo colpa delle infrastrutture su cui gli esperti dibattono da anni, quello che serve è una vera e propria cultura della nuova mobilità e di tutte le sue sfaccettature. Un ostacolo non impossibile, i dubbi sono superabili, ma al momento sono affrontati con una velocità diversa rispetto a quella del mercato. Si tratta di perplessità messe bene a fuoco dalla terza edizione dell’Osservatorio Continental Mobilità e Sicurezza.

“L’Osservatorio 2021 ci racconta una società propensa e incuriosita dalla svolta elettrica, ma che non sembra ancora pronta ad affidarsi completamente a questa nuova frontiera”, Alessandro De Martino, Amministratore Delegato di Continental Italia, “i dati emersi ci raccontano come i più favorevoli alla transizione siano i giovani, mentre le generazioni più adulte, che però hanno il maggiore potere d’acquisto, siano le più ostili al cambiamento”.

Secondo i dati esposti da Alessandra Ghisleri, Direttore Euromedia Research, durante il convegno a Milano (11 ottobre 2021) e basati sulla ricerca commissionata al suo Istituto da Continental Italia, solo il 12,1% degli intervistati ha realmente provato a guidare un’auto elettrica, anche se ben il 66% è interessato all’acquisto. Il 52,4% pensa che il motore a batterie sia più adatto a viaggi brevi, in particolare la generazione Z (fino ai 26 anni).

I più propensi alla nuova mobilità su quattro ruote sono uomini che al momento possiedono un’auto di proprietà a benzina, percorrono fino ai 50 chilometri al giorno, dispongono di un garage e appartengono alla generazione Y (27/41). I disinteressati per eccellenza? I Boomers (57/75 anni) che coprono meno di 10 chilometri al giorno e paradossalmente hanno più disponibilità di spesa. Nel 2020 in Italia la vendita di auto elettriche ha rappresentato il 4% contro la media europea del 10%, per un parco circolante elettrico che tocca lo 0,25% contro il dato europeo dell’1,07%.

Oltre un italiano su due è interessato all’acquisto di un’auto elettrica, ma il 43% è frenato dal costo ancora troppo elevato.A riprova di quanto detto riguardo alla lentezza dell’assimilazione del cambiamento, il 76,7% del campione identifica correttamente un’auto ibrida, il 74% quella elettrica, ma la percentuale cala drasticamente riguardo all’ibrido plug-in: solo il 47%.

Il 71% in ogni caso pensa che il pneumatico sia ancora un importante elemento per la sicurezza. I dubbi riguardano anche i concetti più generali, il 50,4% non è convinto che l’elettrico possa risolvere i problemi di mobilità nei prossimi cinque anni, mente il 34,5% ha le stesse sensazioni riguardo all’inquinamento.

“I tempi non saranno brevi perché il salto diretto verso l’elettrico è e sarà molto complicato. Le case automobilistiche e le Istituzioni hanno davanti a sé molte sfide da affrontare. Tra gli italiani la voglia di provare un’auto elettrica è alta, ma non tutte le concessionarie ad oggi offrono test-drive o hub logistici dove poter conoscere e toccare da vicino i veicoli elettrici” spiega Ghisleri.

Il fattore economico risulta essere il primo punto debole delle vetture BEV (Battery Electric Vehicle): il 62,8% dei consumatori non ha un budget adeguato per acquistarne una e le ritiene ancora troppo care.

Gli incentivi (che di fatto nel nostro paese confrontati con il resto d’Europa sono piuttosto alti e colmano buona parte del gap di prezzo con i modelli a motore termico) non sembrano essere sufficienti a spingere gli automobilisti verso scelte green, anche il noleggio non è ritenuto un fattore discriminante.

I segnali però sono anche positivi. A contribuire alla discesa dei prezzi saranno la standardizzazione delle batterie e la creazione di un’unica piattaforma per tutti i modelli, almeno per Volkswagen, come testimoniato da Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia. “Le case non saranno più solo un fornitore di veicoli, ma dovranno occuparsi anche di altro“, continua Nordio, per esempio saranno attive nella diffusione delle colonnine, ma anche nello sviluppo del software per le vetture. Nella visione della casa di Wolfsburg, anche il sistema operativo sarà unico per tutti i modelli e aggiornabile da remoto, esattamente come accade ora con lo smartphone.

La trasformazione del ruolo delle case automobilistiche con l’elettrico è un fenomeno complesso che le vedrà in futuro come fornitori non solo di vetture, ma anche di software e servizi.Cosa si aspetta il pubblico? Secondo gli italiani le Istituzioni devono partecipare più attivamente al cambiamento destinando fondi e utilizzando al meglio il denaro che arriverà dal PNRR. Il 37,4% degli intervistati punta il dito contro la scarsa diffusione delle colonnine, addirittura il 24,6% dichiara di non averle mai viste.

L’Osservatorio conferma alcuni dei temi fondamentali riguardo all’elettrico di cui si parla da tempo (mancanza dei punti di ricarica e interoperabilità, prezzi troppo alti, poca conoscenza generale, etc… ), supportandoli con dei dati. Appare evidente come per la vera svolta verso la mobilità green da parte del grande pubblico si renda necessario uno sforzo di tutte le figure coinvolte: aziende, case, istituzioni, media, persino il pubblico con una maggiore curiosità. Sempre ammesso che questa sia veramente la strada per l’auspicato obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.



