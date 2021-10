Tra 20 giorni se hai uno di questi smartphone non potrai più usare WhatsApp

12 Ottobre 2021 – 14:25

Da novembre la piattaforma di messaggistica istantanea ha in programma di interrompere il supporto ad alcuni smartphone obsoleti. Il processo non è una novità per gli sviluppatori, e permette di aggiungere all’app funzioni più sofisticate senza doversi preoccupare di prodotti che non starebbero al passo.

Fonte: Fanpage Tech