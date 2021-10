New World: un po’ di trucchi per iniziare al meglio il gioco di Amazon

12 Ottobre 2021 – 18:00

(Foto: Amazon)Dopo una lunga attesa e due rinvii, l’atteso gioco New World marchiato Amazon ha debuttato in grande stile catturando sin da subito una vasta platea. Di tipo Mmo e ambientato in un suggestivo open-world su un’isola soprannaturale chiamata Aeternum, questo titolo strizza l’occhio a chi cerca un’avventura piena di pericoli, combattimenti, interazione con alleati o nemici e continue scelte. Ecco una raccolta di trucchi pratici per chi inizia e per chi vuole capirci subito qualcosa di più senza perdersi troppo nelle prime fasi.

Come aumentare di livello velocemente

Un grande classico di questo tipo di giochi. Ci sono metodi più o meno remunerativi e più o meno complessi. Per punti facili si può leggere i libri (pergamena illuminata di blu), premendo il tasto T nei paraggi oppure impegnarsi nel crafting, nella costruzione di equipaggiamento e oggetti sfruttando i materiali raccolti, anche per strutture e pozioni. Serve più tempo, ma si verrà ben ricompensati per esempio con le immancabili quest secondarie lungo il cammino oppure con le spedizioni, che però richiedono tempo, risorse e coraggio.

La fretta, tuttavia, è cattiva consigliera: meglio rimanere nella zona iniziale per un po’, così da imparare abilità come pescare o allestire un accampamento in un ambiente ancora abbastanza sicuro, è consigliabile anche iniziare presto col crafting e potenziare un po’ il proprio personaggio.

Come funzionano gli assedi

Una parte importante del gioco riguarda gli assedi, ovvero le battaglie chiuse 50 vs 50 sullo stile del “conquista la bandiera”. Per partecipare si deve iscriversi attraverso la procedura all’interno del gioco oppure se si è invitati. Durante la sfida, se si attacca, si dovranno ottenere i necessari tre punti di cattura per rivendicare il territorio della squadra rivale. Se non si fa in tempo, vincono i difensori. Si può subire un assedio anche presso il proprio insediamento, non tutto il giorno, ma soltanto nell’arco di un’ora che viene comunicata in anticipo. Per difendersi è possibile acquistare armi tramite la moneta chiamata battle tokens che si ottiene facendo fuori rivali o a seguito di performance positive in difesa nella modalità di gruppo.

Come spostarsi velocemente

Il metodo più semplice e gratuito è registrarsi in una locanda parlando con l’oste per poi viaggiare velocemente, con il limite di una volta all’ora e una locanda per volta. Altrimenti, si deve utilizzare la risorsa Azoth: un minerale raro, che si ottiene come ricompensa per le missioni principali e dunque devono essere utilizzate con parsimonia. Per tornare al proprio insediamento al volo, invece, basta… morire.

Come acquistare le case

Si possono acquistare fino a tre case, una a livello 20, una a livello 40 e una a livello 60. Si dovranno pagarci tasse, altrimenti si perderanno funzioni e caratteristiche raggiunte fino a quel momento. Decorare le case garantisce bonus in combattimento, va da sé che più è alto il costo più si avrà spazio all’interno e nei magazzini.



