Nel mondo aumentano i progetti per piantare alberi

12 Ottobre 2021 – 9:00

I progetti di rimboschimento aumentano nel mondo (Unsplash)Oggi gli alberi sono la più grande tecnologia che la natura ci ha messo a disposizione per assorbire l’anidride carbonica. Ripiantare le foreste del pianeta, che sono state disboscate in grandi quantità per fare spazio ad edifici, strade e campi agricoli, oppure abbattute per il legname o bruciate dagli incendi, aiuterà a mitigare i cambiamenti climatici. Si tratta di un’opinione condivisa dagli esperti del settore e dalle istituzioni di tutto il mondo: per questo i progetti di rimboschimento sono in aumento negli ultimi anni.

I progetti nel mondo

Dall’Etiopia al Pakistan, dalla Germania all’Australia: a qualsiasi latitudine i progetti di rimboschimento vengono portati avanti da organizzazioni ambientaliste in collaborazione con i governi locali.

Dopo l’Accordo di Parigi del 2015, lo stato indiano dell’Uttar Pradesh ha stabilito un record mondiale: 800mila volontari hanno piantato 50 milioni di alberi in un solo giorno. Il record è stato battuto l’anno successivo dallo stato indiano del Madhya Pradesh, che ha impiegato 1,5 milioni di volontari per piantare 66 milioni di arbusti in sole 12 ore. Il governo etiope ha lanciato l’iniziativa Green Legacy Initiative al fine di creare 1.000 siti di semina in tutto il paese. I volontari sono riusciti a piantare più di 350 milioni di alberi. Il Programma delle Nazioni unite per l’ambiente ha ideato la campagna Trillion Tree che mira a piantare mille miliardi di alberi coinvolgendo le nazioni di tutto il mondo.

Il mondo tech non è stato da meno: alcuni degli YouTuber più famosi del mondo hanno collaborato con Elon Musk e The Arbor Day Foundation per il progetto #TeamTrees, con l’obiettivo di piantare 20 milioni di alberi entro il 2022 in tutti i continenti e garantire la loro sopravvivenza. Questi sono solo alcuni dei numerosi progetti in giro per il mondo. E l’Italia non è rimasta a guardare.

Progetti di rimboschimento in Italia (6pm Studio)Riforestazione in Italia

Nella Penisola non mancano grandi e piccoli progetti di riforestazione. Si va da operazioni di quartiere come quella dell’area Tamburi a Taranto per mitigare l’inquinamento del vicino stabilimento siderurgico Ilva, fino a progetti diffusi su tutto il territorio. Fra questi spicca Mosaico Verde, una campagna nazionale promossa da AzzeroCO2 e Legambiente con l’intento di riqualificare il territorio italiano attraverso progetti di forestazione di nuovi alberi e la gestione sostenibile dei boschi esistenti coinvolgendo enti pubblici e aziende.

Elena Piazza, responsabile dei progetti di forestazione di AzzeroCO2, ci ha spiegato perché questi progetti sono importanti per l’ambiente: “Le foreste svolgono importanti servizi ecosistemici in favore dell’umanità. Hanno innanzitutto un ruolo centrale nello stoccaggio della CO2 e quindi nella regolazione del clima, e allo stesso tempo la loro presenza è essenziale per prevenire il dissesto idrogeologico, tutelare gli habitat e la biodiversità, ridurre le isole di calore e donare benessere alle comunità. Incrementare e salvaguardare il patrimonio boschivo, tramite progetti come Mosaico Verde, significa aiutare il sistema foreste a essere efficiente consentendogli di espletare al meglio le sue funzioni. Nell’epoca in cui la crisi climatica manifesta sempre più violentemente le sue conseguenze, crediamo che portare avanti progetti di rimboschimento o di tutela significhi puntare sul futuro che deve essere sostenibile, perché è il solo possibile e quello in cui noi crediamo”.

Progetti di rimboschimento in Italia (6pm Studio)AzzeroCO2 realizza progetti di forestazione in Italia dal 2007. Tutti gli interventi avviati sono stati completati perché vengono sempre sostenuti da un’azienda sponsor secondo il principio cardine della campagna Mosaico Verde: una sinergia tra pubblico e privato che consente di intervenire laddove ce n’è più bisogno trovando un punto di incontro tra offerta di aree verdi da riqualificare e il desiderio delle imprese di investire sul proprio territorio parte del valore generato dalle loro attività, in azioni di responsabilità sociale di impresa.

“In poco più di tre anni di attività sono 267.000 gli alberi che abbiamo messo a dimora e 238 ettari già riqualificati in 60 aree gestite da Comuni e Enti parco di 15 regioni italiane, per i quali si stima nei prossimi anni un assorbimento di circa 186.900 tonnellate di CO2 (nel ciclo di vita medio degli alberi). I cittadini sono parte integrante della campagna essendo coinvolti direttamente tramite l’adesione alle singole iniziative che le aziende aderenti attuano per sensibilizzare i propri stakeholder sull’importanza di agire per tutelare l’ambiente, oppure i cittadini possono essere protagonisti anche attraverso il nostro progetto ‘regala un albero’”, aggiunge Piazza.

Critiche al progetto

Fra numeri stratosferici e un trend che a volte rischia di essere annoverato solo come un’altra campagna da social, i progetti di rimboschimento hanno attirato anche alcune critiche. “Più ampio è l’intervento che si realizza, e quindi più sono numerosi gli alberi che vengono messi a dimora, maggiore sarà la sua efficacia in termini di stoccaggio della CO2, di contrasto alle isole di calore e tutela della biodiversità. Non si tratta però una gara per mettere a dimora il maggior numero di alberi, in un Paese come il nostro, che conta già un consistente patrimonio boschivo, stimato in 12 milioni di ettari” spiega Piazza.

Inoltre, come riporta la Bbc, due recenti testi accademici hanno affermato che gli incentivi finanziari per piantare alberi possono ritorcersi contro i governi e ridurre la biodiversità con un impatto minimo sulle emissioni di carbonio. Un documento separato ha scoperto che la quantità di carbonio che le nuove foreste possono assorbire potrebbe essere sovrastimata. “La cosa più importante è realizzare interventi che rispettino i criteri di biodiversità e specificità territoriale grazie all’impiego di specie differenti e autoctone tipiche della zona geografica interessata e allo stesso tempo assicurino la sostenibilità socio economica dell’intervento. Infine l’aspetto più importante da considerare quando si mettono a dimora delle piante è la garanzia della loro permanenza nel tempo, attraverso opere di manutenzione e monitoraggio delle nuove aree verdi. Si tratta quindi di interventi che creano ricchezza ambientale e che non impattano negativamente sul territorio interessato“, chiosa Piazza.

Ciò lo dicono anche gli scienziati: nel quarto rapporto divulgato nel 2007 da Ipcc, gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, si specifica che tra le principali tecnologie e pratiche di mitigazione per settore si parla proprio di “forestazione; riforestazione; gestione delle foreste; riduzione delle deforestazione; gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del legname; uso dei prodotti della silvicoltura per la produzione di bioenergia allo scopo di sostituire l’uso di combustibili fossili“. “Chiunque deve fare la propria parte per ridurre le emissioni climalteranti in atmosfera”, conclude Piazza. Riforestare non significa quindi solo piantare alberi, ma garantire che quegli alberi rimangano e generino, nel tempo, un valore da restituire alla comunità e all’ambiente.

