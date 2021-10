Mini PC Stick: CPU Intel e W10Pro (OCCASIONE -70€)

12 October 2021 – 10:33

Processore Intel, sistema operativo Windows 10 Pro e un comparto hardware di tutto rispetto: guarda che offerta su questo Mini PC Stick.

Fonte: Punto Informatico