Le prossime sfide di Greenpeace, secondo la direttrice mondiale

12 Ottobre 2021 – 9:00

Cinquant’anni fa, a Vancouver, in Canada, un manipolo di uomini e donne che sognavano un mondo più verde e di pace fondò Greenpeace. Era il 1971 e il coraggio dimostrato dai suoi attivisti nelle prime spettacolari azioni per fermare la caccia alle balene o impedire i test atomici fece subito conoscere la nuova associazione ambientalista in tutto il mondo. Oggi Greenpeace è attiva in oltre 50 paesi e in questo mezzo secolo non ha mai smesso di ricorrere all’azione non violenta per difendere gli ecosistemi naturali, da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza sul pianeta, come è ormai sempre più evidente a chiunque.

L’occasione per cambiare il sistema

Il 2020 non è stato segnato solo dalla terribile pandemia di Covid-19. L’anno scorso è stato – ancora una volta – l’anno più caldo mai registrato e sempre più persone hanno compreso che per affrontare le sfide globali è necessario un cambiamento radicale nelle politiche, come dimostrano diversi sondaggi condotti in ogni parte del mondo.

La pandemia ha messo a nudo la vulnerabilità del nostro sistema economico fondato sulla disuguaglianza, sull’imperativo della crescita a scapito delle persone e dell’ambiente, e sull’estrazione insostenibile delle risorse naturali. Più tagliamo le foreste e priviamo la fauna selvatica dei suoi habitat, maggiore è il rischio che pericolosi agenti patogeni si trasmettano dagli animali agli esseri umani.

Al tempo stesso, grazie agli ingenti finanziamenti pubblici per stimolare la ripresa, oggi abbiamo la possibilità non solo di superare la fase più acuta dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, ma anche di farlo imboccando un percorso più equo e sostenibile. In altre parole, abbiamo un’occasione imperdibile per anteporre la salute delle persone e del pianeta al profitto e al potere degli interessi privati.

Questo però accadrà solo quando i leader mondiali saranno disposti a riconoscere e ad affrontare le cause interconnesse delle crisi sanitarie, ambientali ed economiche che stiamo vivendo. Il Global Risks Report 2021 del World Economic Forum ha evidenziato che solo un’azione urgente in grado di incidere sulla crisi climatica e sulla perdita di biodiversità, nonché sulle disuguaglianze e sulla salute pubblica, può rendere il mondo resiliente agli shock futuri. Costruire un mondo migliore è alla nostra portata, ma richiede una cooperazione globale senza precedenti. Occorre cambiare il sistema, non basta riformarlo. Servono nuove regole e nuovi investimenti.

Ridistribuire il potere

È essenziale che i fondi pubblici che i governi hanno stanziato per finanziare il post-pandemia siano impiegati per favorire la transizione verso un futuro migliore, più sicuro e più equo, anziché per continuare a sovvenzionare i combustibili fossili e le industrie inquinanti. Ma occorre anche cambiare le regole che governano le nostre economie con proposte trasformative che rafforzino le comunità, rispettino il pianeta e affrontino le cause profonde dell’ingiustizia.

Non sarà sufficiente tornare alla normalità. Senza modifiche radicali delle leggi che regolano il commercio e la finanza, e senza una riforma dei processi decisionali a livello locale, nazionale e internazionale, non sarà possibile affrontare la crisi ecologica, né evitare che la salute delle persone e del pianeta siano sacrificate sull’altare del profitto. Occorre quindi una ridistribuzione del potere a livello internazionale, con un sistema di risoluzione delle controversie in grado di far rispettare le sue regole in tutto il mondo. L’accordo sul clima di Parigi non è in grado di farlo. In effetti, nessuna organizzazione globale che garantisca i diritti umani, sociali e ambientali è in grado di farlo. E questo deve cambiare.

Le sfide del 2021

Quest’anno sono attesi due importanti vertici mondiali che riguardano la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la Convenzione sulla diversità biologica (CBD). Ma c’è il concreto pericolo che si trasformino in un’operazione di greenwashing. Governi e imprese potrebbero sfruttarli come vetrina per annunciare propositi rassicuranti ma a lungo termine, come l’obiettivo delle emissioni nette zero entro il 2050 (cioè fra ben 30 anni!), omettendo il fatto che non esistono parametri chiari per monitorare il rispetto degli impegni o leggi vincolanti che impongano di raggiungerli.

Entrambi questi vertici (la COP26 sul clima e la COP15 sulla biodiversità) dovrebbero invece costituire l’occasione per approvare azioni immediate e trasformative. Per i governi e le istituzioni finanziare è arrivato il momento di mettere fine ai sussidi che tengono in piedi l’industria dei combustibili fossili e impegnarsi per eliminare queste fonti inquinanti con una transizione energetica equa e ordinata. Potrebbe inoltre essere l’occasione giusta per adottare un piano concreto in grado di proteggere il 30% della terra e degli oceani entro il 2030, nel pieno rispetto dei diritti dei popoli indigeni.

Greenpeace sostiene una transizione socialmente equa perché crediamo che non possa esserci giustizia ambientale senza giustizia sociale. I manager delle compagnie petrolifere sanno che il loro tempo è scaduto e cercheranno di ottenere il maggior profitto possibile senza interessarsi del futuro dei loro lavoratori. Persino l’Agenzia internazionale dell’energia ha affermato che non possiamo più investire su petrolio, gas e carbone se vogliamo rispettare l’accordo di Parigi, pertanto il declino dell’industria dei combustibili fossili è inevitabile. Questo avrà un impatto sui lavoratori del settore petrolifero, ma le loro competenze ed esperienze sono essenziali per garantire una transizione equa e rapida verso le energie rinnovabili, che possono creare molti posti di lavoro dignitosi. Superare la crisi climatica significa anche superare l’ingiustizia sistemica.

Dieci anni per evitare il collasso

L’IPCC, il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici della Nazioni Unite, avverte che restano meno di dieci anni per cambiare lo status quo, o dovremo affrontare le conseguenze del collasso ambientale. Di fronte all’enormità della sfida che ci attende, tornano in mente le parole che il presidente statunitense John F. Kennedy pronunciò nel 1962 presentando la missione spaziale Apollo. «Noi scegliamo di andare sulla Luna in questo decennio e di fare altre cose, non perché siano facili, ma perché sono difficili; perché quell’obiettivo servirà per organizzare e misurare le nostre migliori energie e capacità, perché quella sfida è quella che siamo disposti ad accettare, quella che non siamo disposti a rimandare, quella che intendiamo vincere, e anche le altre».

La nostra specie non aveva bisogno di andare sulla Luna, ma siamo riusciti ugualmente ad avere la necessaria volontà politica e i finanziamenti per realizzare quell’impresa. Quanto sarebbe importante ritrovare la stessa determinazione per fare del nostro meglio, e per migliorarci, a beneficio del futuro dell’umanità, oggi, qui, sul pianeta Terra? Se più di sessant’anni fa siamo riusciti a mandare degli astronauti nello spazio, non dovremmo essere in grado di superare la crisi esistenziale che oggi stiamo vivendo?

Nel 2021 il mondo ha la possibilità di costruire un futuro aperto, cooperativo, egualitario, pacifico e in armonia con la natura. Greenpeace farà la sua parte. Continueremo a impiegare la creatività delle nostre proteste non violente per denunciare i crimini ambientali, affrontare i responsabili della crisi ecologica, accelerare il cambiamento e, in definitiva, fermare la distruzione del pianeta. I semi della fiducia risiedono nella verità dell’azione.

