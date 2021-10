Le prossime auto potrebbero avere uno schermo nel volante

12 October 2021 – 11:45

Il brevetto depositato dalla HyundaiLa Hyundai prova a reinventare il volante installando un display al centro della corona. È quanto emerge dai brevetti depositati dalla compagnia coreana. Non si tratta di un piccolo display, bensì di uno schermo posizionato al centro della corona in orizzontale. Leggendo la descrizione e osservando i disegni del brevetto depositato, Hyundai spiega che l’airbag è posizionato all’interno dello stesso volante, e che in caso di urto il display non dovrebbe danneggiarsi (anche se è un po complicato capire il funzionamento del meccanismo).

Provando a immaginare come potrebbe essere questo futuristico volante della Hyundai è facile immaginare una sorta di Virtual Cockpit (il cruscotto virtuale ) visualizzabile direttamente sul volante. In questo caso il cruscotto digitale che ormai troviamo in tutte le vetture medie (spesso come optional) diventerebbe quindi superfluo, a tutto vantaggio della “pulizia” della plancia. La casa coreana potrebbe aver immaginato questa soluzione visto che gli attuali canoni stilistici hanno vedono il minimal come la tendenza che va per la maggiore, con la progressiva scomparsa dei tasti fisici.

Negli ultimi anni abbiamo visto Tesla come la casa che più di ogni altra ha provato a reinventare gli interni delle sue vetture. La Model 3, ad esempio, è stata la prima auto prodotta in serie a utilizzare un unico display posizionato al centro della della plancia che assolve congiuntamente alla funzione di cruscotto e a quella di schermo dove possono essere visualizzati i contenuti del sistema multimediale. E, progressivamente, questa questa idea è stata seguita anche da altri costruttori, che hanno reso le plance delle loro vetture sempre più tecnologiche e minimal. Un ulteriore step, lo abbiamo visto con la Model S Plaid, la quale ha detto addio al volante tradizionale per adottare il cosiddetto yoke, ossia un volante privo della parte superiore della corona. Soluzione, quest’ultima, che a detta dello stesso Musk è stata adottata per rendere più visibile il quadro strumenti posizionato sopra lo stesso volante.

La Hyundai adotta un altro tipo di approccio, coniugando due diverse filosofie, quella tecnologica e quella minimal. Verrà adottato anche nelle auto prodotto in serie? Difficile rispondere a questa domanda ma sicuramente nei prossimi anni vedremo qualcosa di nuovo anche per quanto riguarda la forma e la funzionalità del volante.

