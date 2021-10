Le migliori asciugatrici per l’inverno 2021/2022

12 Ottobre 2021 – 15:00

Le asciugatrici sono elettrodomestici che ritornano sempre in auge durante la stagione fredda dato che possono appunto asciugare gli abiti appena lavati anche durante l’inverno, quando piove o nevica, senza dover necessariamente stendere in casa. Strumenti molto utili anche in determinate situazioni come per esempio chi ha una famiglia numerosa e deve lavare frequentemente oppure per chi ha un neonato. Ecco cinque modelli sui quali puntare.

Candy Smart Cso4-H7A1De-S

(Foto: Candy)L’asciugatrice Candy Smart Cso4 H7A1De-S di tipo slim a pompa di calore con una capacità di 7 kg e classe energetica A+ può connettersi via wi-fi e bluetooth allo smartphone per ottenere consigli, più programmi aggiuntivi e supporto per la manutenzione. Tra le altre funzioni ci sono il sistema di raccolta Easy Case ovvero di una tanica per la raccolta e lo smaltimento dell’acqua, piazzata direttamente nella porta e il sistema Easy Iron per facilitare la successiva stiratura dei capi. Ha un prezzo di circa 420 euro, qui si possono controllare gli sconti su Amazon.

Beko Dry833Ci

(Foto: Beko)Beko Dry833Ci è un’asciugatrice classe energetica A+++ e capacità 8 kg a pompa di calore, con sensore di asciugatura OptiSense, motore ProSmart Inverter ad alta efficienza e bassa rumorosità, sistema EcoGentle che non altera i colori dei vestiti e cestello fluttuante AquaWave. Ha un prezzo di 439 euro, qui le offerte su Amazon.

Smeg DHT83LIT-1

(Foto: Samsung)Smeg DHT83LIT-1 è un’asciugatrice a pompa di calore da 8 kg di capacità e con classe energetica A+++ dotata di motore inverter, sensore di umidità e piuttosto silenziosa e semplice da pulire. Ha un prezzo di 779 euro, ma si può risparmiare qualcosa su Amazon.

Electrolux Ew8H492W

(Foto: Electrolux)L’asciugatrice Electrolux Ew8H492W PerfetCare 700 da 9 kg e con classe di efficienza energetica A++ e con pompa di calore si avvale della tecnologia GentleCare System per ridurre le temperature senza intaccare la capacità di asciugatura. Può regolare in automatico il ciclo grazie ai sensori interni e riduce le pieghe su capi delicati. Costa 749,99 euro, qui si possono controllare le promozioni su Amazon.

Samsung DV80TA220Aeet

(Foto: Samsung)Infine, il modello Samsung Elettrodomestici DV80TA220Ae/Et, una asciugatrice della serie Crystal EcoDry con capacità da 8 kg, pompa di calore, classe di efficienza energetica A+++ e funzionalità come il filtro 2-in-1 per una manutenzione più semplice, il Quick Dry 35’ per l’asciugatura rapida su piccoli carichi e la tecnologia Optimal Dry che sfrutta 3 sensori per monitorare i parametri fondamentali massimizzando il risultato. Costa 570 euro, qui le offerte su Amazon.

Fonte: Wired