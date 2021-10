L’armadio per far scomparire la cyclette

12 Ottobre 2021 – 12:01

Diversi per materiali, forme e dimensioni, il web consente di scovare mobili di qualsiasi tipo, probabilmente però finora non c’era ancora mai stata la possibilità di acquistarne uno per la cyclette. Da tenere in casa, ovviamente, volendo nel soggiorno, poiché la bicicletta compare solo quando serve, per scomparire quando invece non si ha voglia di pedalare.

Realizzato proprio per salvaguardare gli spazi interni e l’arredamento a fronte della diffusione delle ‘palestre casalinghe’, così da evitare vogatori e altre attrezzature piazzate nel soggiorno, Boîtier è un armadio in legno di ciliegio con arredi in ottone ideato dall’omonima azienda con sede a New Orleans. Dotato di cassetto scorrevole sul lato (se posizionato a destra o a sinistra lo sceglie l’acquirente) per far scivolare fuori e poi nascondere la cyclette, può ospitare un lungo elenco di modelli e conta su un ripiano nella parte superiore per riporre pesi, scarpe, corde, il tappetino da yoga e altri oggetti che si utilizzano per allenarsi.

Disponibile da ottobre, all’inizio solo negli Stati Uniti, Boîtier è in vendita a 1450 dollari (e, giusto per evitare equivoci, non include la cyclette!).

