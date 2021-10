Instagram ti manderà una notifica quando non funziona (per non farti andare su Twitter)

12 Ottobre 2021 – 11:25

Instagram sta testando una nuova notifica che informerà tutti gli account di eventuali intoppi tecnici, provando anche a spiegarne le cause. Oltre a questo, il social punta anche a inviare una notifica anche nel momento in cui la problematica viene risolta.

Fonte: Fanpage Tech