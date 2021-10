I film e le serie TV da vedere per ritrovare gli attori di Squid Game

Molto spesso l’inizio di una passione è casuale: Squid Game, il k-drama incentrato su un folto gruppo di individui disposti a giocarsi la vita in cambio di. un ingente premio ha conquistato le vette delle serie più viste della Storia di Netflix grazie al passaparola. Per molti, è stato l’occasione per avvicinarsi alle serie coreane, un mondo vario ed eterogeneo che spazia dalle rom-com più zuccherose a strazianti drammi storici, dai noir più cupi agli action più adrenalinici fino agli horror più agghiaccianti. Molto spesso, un metodo per avventurarsi in una nuova passione cinematografica o televisiva è quello di ricorrere a un punto di partenza, come le filmografie dei membri del cast della produzione che per prima vi ha conquistato. Nel nostro piccolo di veterani dei k-drama, auspichiamo che la passione degli estimatori di Squid Game si estenda alle altre produzioni coreane, magari partendo proprio dalle hit più accattivanti della carriera di ciascuno dei personaggi principali di questo acclamato show. Ecco, quindi, i film e le serie degli attori di Squid Game da recuperare in streaming.

Una nota prima di iniziare: Non possiamo consigliarvi l’opera da recuperare di Jung Ho-yeon, interprete dell’esule nordcoreana Kang Sae-byeok, perché la modella ha esordito nella recitazione proprio con questo ruolo.

1. Lee Jung-jae: New World

https://www.youtube.com/watch?v=Z8MEYzkmRow

Seong Gi-hun, il protagonista di Squid Game, è un uomo di mezz’età disoccupato – una delle tante vittime delle fluttuazioni del mercato del lavoro coreano – afflitto dai debiti, dalla passione per le scommesse e da un’apparentemente inguaribile mancanza di spina dorsale. Il regista Hwang Dong-hyuk, curiosamente, ha scelto uno degli attori più celebri della Corea del Sud per i ruoli da villain, proprio per la parte di quest’uomo debole ma altruista. Lee Jung-jae ha debuttato come modello e poi come attore negli anni ’90, prima che il fenomeno della Hallyu esplodesse. Tra talento e fortuna, annovera nella propria filmografia alcuni dei film più visti in patria nella Storia di questo Paese, dall’heist movie Thieves al fantasy Along with the Gods passando per l’osannato – al Festival di Cannes – The Housemaid al più recente e fosco Deliver Us from Evil.

https://www.youtube.com/watch?v=VtE931dz3ZM

La sua apparizione più importante resta quella di New World (gli abbonati plus possono vederlo su Rakuten Viki), accanto a un Choi Min-sik (Old Boy) ignobile e a Hwang Jung-min (Road Movie), gangster in disgrazia. Nei panni dell’agente sotto copertura Lee Ja-sung – approdato ai vertici di un’organizzazione mafiosa che doveva sventare ma che potrebbe diventare il suo nuovo, unico mondo – è al centro di una storia crudele, di un noir cupissimo, di un bromance (NB: la scena qua sopra NON è spoiler) senza futuro e di una gangster story che si trasforma in revenge tragedy in cui fornisce un’interpretazione memorabile: non si contano gli show dove i colleghi si sono cimentati a farne l’imitazione.

2. Park Hee-soo: Prison Playbook

Il bell’attore quarantenne che interpreta il mellifluo Cho Sang-woo si è accaparrato nientemeno che il ruolo di Berlino nel remake coreano di La casa di carta, ma prima di poter vedere la sua versione dell’amatissimo personaggio di Pedro Alonso, vi consigliamo di conoscerlo meglio nel suo ruolo più curioso e bello, quello dell’ex campione di baseball Kim Je-hyeok nell’irresistibile k-drama reperibile su Netflix Prison Playbook. Park Hee-soo è più noto al pubblico straniero per aver prestato le sue fattezze all’implacabile sicario del film Netflix Time to Hunt, dove dà la caccia alla giovane banda di ladri improvvisati formata dal Lee Je-hoon di Move to Heaven e da Choi Woo-Sik di Parasite. Nel dolceamaro Prison Playbook è, come accennato, un campione sportivo all’apice della carriera che finisce in galera per aver spaccato la testa all’uomo che ha aggredito la sorella. Dovrà ri-aggiustarsi alla vita in prigione con i suoi compagni di cella, imparando a farsi una ragione della propria sfortuna, sopravvivendo a una realtà tragica, ma a tratti esilarante, violenta ma piena di solidarietà e amicizia. Prison Playbook è scritta dal team del ciclo di Reply e della ER coreana, Hospital Playlist.

3. Lee Byung-hun: Il buono, il matto e il cattivo



Lee Byung-hun, l’uomo dietro la Maschera, è probabilmente l’attore coreano più famoso all’estero, grazie alla sua partecipazione a blockbuster americani come Gi Joe – La nascita dei Cobra, Red 2, Terminator Genisys e I magnifici sette. Nella sua longeva carriera di attore – ma anche lui, come Lee Jung-jae, ha esordito da modello – ha partecipato ad alcuni dei film e dei k-drama più belli prodotti in patria. Dell’eccezionale serie period Mr Sunshine vi abbiamo già parlato, tuttavia Lee Buyng-hun è una pietra miliare della Hallyu cinematografica, avendo partecipato a capolavori come lo storico Jsa – Joint Security Area assieme a Song Kang-ho, a tre revenge story seminali come A Bittersweet Life con Shin Mina, al trucidissimo I Saw the Devil e a Inside Men, la pellicola citata in Squid Game quando Ji-yeong parla delle Maldive menzionando proprio l’attore in questo film. Il so ruolo da non perdere è quello nello scatenato western Il buono, il matto e il cattivo (reperibile a noleggio su Chili) diretto dallo stesso Kim Ji-woon di I Saw the Devil e A Bittersweet Life girato in Manciuria. A lui, naturalmente, spetta la parte del cattivo.

4. Gong Yoo: Guardian: The Lonely and Great God (Goblin)

Vi abbiamo presentato di recente Gong Yoo, l’ammaliante attore che interpreta il reclutatore della metropolitana. Abbiamo offerto una panoramica della sua circoscritta carriera, che Yoo ha voluto il più possibile versatile, spaziando dal dramma di denuncia (Silenced, dello stesso regista di Squid Game) alla tragicommedia romantica (S Diary), dall’action (The Suspect) al dramma erotico alla francese (A Man and a Woman), dall’horror (lo zombie movie Train to Busan) al fantascientifico Seobok. Sul piccolo schermo è stato lo sfortunto bullo Park Rae-in di Biscuit Teacher and Star Candy, l’irascibile chaebol Choi Han-gyul di Coffee Prince e il buffo liceale finito nel corpo di uno spocchioso adulto in Big.



Senza dubbio, però, Gong Yoo passerà alla storia come il Kim Shin di Guardian: The Lonely and Great God (noto anche come Goblin, lo trovate su Rakuten Viki), molto probabilmente il k-drama più importante mai realizzato e una delle serie seminali del decennio. Nei panni di un arrogante generale vissuto quasi un millennio primo e condannato a un’immortalità solitaria sulla Terra come divinità minore, Gong Yoo fornisce un’interpretazione a 360°: buffa, seriosa, drammatica, tragica, imperdibile.

5. Wi Ha-joon: Midnight

Wi Ha-joon, l’interprete di Hwang Jun-ho, il poliziotto infiltratosi come guardia nello Squid Game per indagarne le origini e ritrovare il fratello disperso. L’attore trentenne si è cimentato equamente al cinema e in tv, partecipando ai romantici 18 again e Romance is a Bonus Book (da vedere su Netflix, visto che Midnight è ancora inedito). Su grande schermo, compare nello storico Anarchist from Colony accanto al citato Lee Je-hoon nei panni di un – vero – anarchico membro della Resistenza contro l’occupazione giapponese, e soprattutto nel recentissimo Midnight, nei panni di un terrificante e folle serial killer. Potete iniziare da qui.

