Green Pass in azienda e PA: OK dal Garante Privacy

12 Ottobre 2021 – 19:46

Il Garante della Privacy ha dato parere favorevole alle modalità di verifica del Green Pass per dipendenti pubblici e privati a partire dal 15 ottobre.

