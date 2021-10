Data literacy nelle scuole: fare cultura digitale imparando a usare i dati

12 Ottobre 2021 – 12:00

Lo scorso anno si è parlato di meme, social media e disinformazione. Insieme a oltre 700 docenti da tutta Italia hanno scoperto cos’è l’intelligenza artificiale attraverso i video deepfake che troviamo su YouTube e i filtri di Tik Tok. E hanno raggiunto oltre 4300 studenti e studentesse insegnandogli a verificare le fonti online e a sfruttare strumenti per il fact-checking.

Da quest’anno, al percorso di media literacy di Open the Box si aggiunge quello di data literacy, primo percorso a portare nelle scuole italiane il tema dei dati per imparare a informarsi in maniera più consapevole con numeri, tabelle e grafici.

“Con la pandemia abbiamo tutti compreso quanto sia importante saper leggere e usare i dati che scorrono sui nostri smartphone – spiega Nicola Bruno, direttore di Open the Box – Con questo progetto Dataninja vuole dare una risposta innovativa alla domanda di contenuti educativi sulle tematiche digitali, con l’obiettivo di creare una nuova generazione di data-checkers in grado di informarsi in maniera più consapevole, smart e responsabile”.

Materiali didattici per lezioni digitalmente aumentate

Open the Box si rivolge in prima istanza a docenti delle scuole medie e superiori, ma anche a educatrici e educatori, giornalisti/e interessate a svolgere attività didattiche innovative con ragazze e ragazzi a partire dagli 11 anni. A loro mette a disposizione 8 lezioni interattive divise in 2 percorsi, uno focalizzato sulla media literacy e l’altro sulla data literacy. Le lezioni sono complete di mini-game, dispense multimediali, attività di gruppo e quiz per la valutazione dell’apprendimento. Le lezioni del percorso Media Literacy includono i seguenti temi: Le fonti, Notizie “false”, Immagini manipolate, Cultura dei meme, Deepfake e media sintetici. Per il percorso di Data Literacy si parte da lezioni che puntano a sviluppare lo spirito critico nella lettura dei dati (Inizia da qui: i dati) e delle visualizzazioni (Grafici e dataviz), per poi arrivare a una fase più operativa in cui studenti e studentesse sono invitati costruire da soli un proprio dataset (Il mio primo dataset). I percorsi possono essere utilizzati anche per le ore obbligatorie della cittadinanza digitale o le attività di PCTO delle scuole secondarie.

Formazione e community per docenti digitali

Rispetto allo scorso anno sono stati introdotti due nuovi percorsi di formazione per docenti ed educatori. L’obiettivo è metterli in grado di acquisire nuove competenze e metodologie, per organizzare una lezione digitalmente aumentata in piena autonomia. La formazione è strutturata in modalità self-paced secondo il modello consolidato della Dataninja School, con video-lezioni, test di auto-valutazione, workshop live e consulenze one-to-one per scoprire metodologie di didattica interattiva con i tutor di Open the Box. Inoltre, verrà aperto un nuovo spazio per dare voce alla Community di Open the Box, per incentivare il confronto tra colleghe e colleghi sui temi affrontati.

Challenge tra studenti

Ultimo step: le classi che seguiranno i percorsi potranno partecipare ad una challenge tra scuole! Per stimolare il learning by doing, a studenti e studentesse verrà chiesto di mettere in pratica quanto appreso in classe e provare, ad esempio, a identificare un deepfake e ricostruirne le fasi di creazione, o creare una data visualization partendo da un ricerca svolta nella propria scuola!

Ai posti di partenza – Webinar di lancio

Le iscrizioni per entrare a far parte della Community e iniziare a consultare i materiali didattici sono già aperte. Ci si può iscrivere qui:

Le iscrizioni continueranno a rimanere aperte per tutto l’anno. Il primo webinar di presentazione si terrà giovedì 14 ottobre ore 17. Si può prenotare il proprio posto per fare tutte le domande qui:

www.openthebox.io/un-nuovo-anno-scolastico-insieme





