Come farsi da soli un iPhone con porta usb-c

12 Ottobre 2021 – 18:40

(Foto: Ken Pillonel)Il primo iPhone con usb type-c: si intitola proprio così il breve video caricato su YouTube dall’ingegnere Ken Pillonel, che si è armato dei giusti strumenti e di pazienza per modificare un normale modello iPhone X sostituendo l’ingresso proprietario lightning con, appunto, un ingresso usb type-c femmina. Una porta perfettamente funzionante sia per il trasferimento di file sia per la ricarica della batteria.

Nel sintetico filmato condiviso su YouTube, Pillonel spiega come abbia re-ingegnerizzato il connettore C94 proprietario per consentire la comunicazione con la porta usb, portando a termine un progetto concepito sin dallo scorso maggio. Uno dei problemi più ostici è stato l’alloggiamento del componente alieno e la svolta è arrivata con l’utilizzo di un circuito stampato flessibile che ha fatto quadrare i conti. Per la cronaca, il buon Pillonel non è un semplice appassionato di tecnologia creativa, nel proprio curriculum annovera infatti un master in robotica al Politecnico federale di Losanna, in Svizzera.



È da anni che si attende un iPhone con porta usb al posto di quella proprietaria lightning, così da sfruttare i caricatori e gli accessori universali. Tuttavia, Apple non ha mai espresso troppo interesse alla possibilità, limitandosi a implementare la porta su alcuni modelli di iPad e Macbook. Con la recente mossa della Commissione Europea per un futuro rivolto al caricatore unico, però, il colosso di Cupertino si troverebbe di fronte a un passaggio obbligato.

Oppure a anticipare i tempi di un iPhone senza porte, totalmente wireless, con il trasferimento file e anche quello di energia che non necessiterebbero di alcun collegamento cablato: le tecnologie ci sono già e anche l’intento. Non resta che attendere il 2022 per scoprire le carte in mano a Apple.

