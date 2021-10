Windows 11: almeno otto problemi da risolvere

11 October 2021 – 16:18

A distanza di una settimana dal debutto di Windows 11 sono almeno otto i bug segnalati dagli utenti, per alcuni dei quali arriverà presto un fix.

