Tre storici giochi della serie Gta usciranno in versione rimasterizzata

11 Ottobre 2021 – 12:00

(Foto: Rockstar Game)Arriverà entro fine anno l’attesa raccolta di tre storici titoli Rockstar della serie Grand Theft Auto in versione rimasterizzata ossia Gta 3 – che nel 2021 celebra il ventennale dall’uscita – Grand Theft Auto: Vice City e Grand Thef Auto: San Andreas. La trilogia si intitolerà Grand Theft Auto The Trilogy: Definitive Edition e si potrà giocare su computer e su console di nuova e vecchia generazione, duqnue Ps5 e Ps4, Xbox One e Xbox Series X e S, ma anche su Nintendo Switch e, dal prossimo anno, anche su piattaforma mobile su Android e iPhone.

La grafica beneficerà di numerosi miglioramenti e anche il gameplay si adatterà alle esigenze di un mondo videoludico che nel frattempo si è mosso due decenni oltre, ma senza stravolgere quella che poi è la vera essenza di questi tre storici titoli che hanno reso la serie Grand Theft Auto una delle più amate. Rockstar Games non è scesa troppo nei dettagli, quindi non è chiaro che cosa di nuovo si potrà apprezzare nella trilogia, di sicuro la storia principale e gli avvenimenti secondari dei tre giochi rimarranno gli stessi del debutto.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1446490576896073728

Rimane il grosso dubbio se si troveranno anche gli altrettanto storici brani parte della colonna sonora e ascoltabili con le stazioni radio nel gioco. Si deve infatti mettere in conto la possibilità che buona parte delle canzoni non rientri più nei diritti acquisiti al lancio da Rockstar e di sicuro si perderebbe parte dell’effetto nostalgia. Per preparare il lancio si procederà ora alla rimozione dei tre titoli nelle loro versioni originali dagli store digitali, come già avvenuto per esempio da parte di Square Enix con i vecchi Final Fantasy prima che fossero riproposti nelle edizioni Pixel Remasters. Facile che si solleveranno proteste da parte dei gamer, ma è un passo obbligato.

Quanto costerà la trilogia Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition? Secondo le prime voci non sarà certo economica: 69,99 euro per pc e console di vecchia generazione e 79,99 euro per quella di nuova generazione. Non resta che attendere il lancio ufficiale per tutte le informazioni definitive.

