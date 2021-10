Perché in What If…? non c’è l’episodio di Gamora?

11 October 2021 – 12:00

ATTENZIONE: spoiler sugli episodi della prima stagione di What If…?

What If…? è l’ultimo progetto seriale targato Marvel sbarcato sullo streaming Disney+ nelle scorse settimane: si tratta di una serie animata antologica che, prendendo spunto da una bizzarra collana di fumetti, immagina degli scenari ucronici in cui alcuni avvenimenti chiave del Marvel Cinematic Universe sono andati in modo diverso da come li conosciamo, dando vita a un multiverso di infinite possibilità alternative. Andando avanti con lo scorrere di questa prima stagione, però, gli spettatori si sono resi conto che i vari episodi della serie non sono così slegati come poteva sembrare all’inizio. Il nono e ultimo episodio di questo ciclo, What If… The Watcher Broke His Oath?, mette infatti assieme un gruppo di supereroi ben particolare.

A rispondere alla minaccia di un Ultron che ha radunato su di sé le Gemme dell’infinito e infranto le barriere del multiverso, infatti, ritroviamo una serie di personaggi visti in precedenza, radunati dall’Osservatore: la Capitan Carter del primo episodio, Star-Lord T’Challa del secondo, il Doctor Strange demoniaco del quarto, Killmonger del sesto, Party Thor del settimo e la Black Widow dell’ottava puntata. Ma fra questi eroi, accanto a un Tony Stark in tenuta da Hulkbuster spaziale, vediamo anche Gamora, denominata come “la distruttrice di Thanos“. La donna aliena, vista mentre indossa un’armatura simile a quella del suo patrigno, partecipa così alla missione degli altri “Guardiani del Multiverso” per sconfiggere Ultron ma non è affatto chiaro perché anche lei sia presente qui.

Il mistero è presto risolto: anche Gamora, così come gli altri personaggi protagonisti di questo epilogo, doveva essere introdotta in un episodio di questa stagione (che quindi doveva contenerne nove, ma non dieci), episodio che però è saltato per complicazioni legate alla pandemia. In quell’episodio saltato avremmo assistito dunque all’introduzione di questa versione del personaggio e alla motivazione per cui si trovava sul pianeta Nidavellir assieme a Stark. “Data la tragedia globale della pandemia, rimandare un episodio non è nulla“, ha dichiarato la produttrice della serie A.C. Bradley: “Spero solo che gli spettatori si siano divertiti per nove settimane così come ho fatto io“. La buona notizia è che l’episodio su Gamora è solo rimandato alla seconda stagione, e quindi è ufficiale che What If…? avrà, appunto, una seconda stagione.

