Migliori tostapane: i top 5 per una cottura perfetta

11 Ottobre 2021 – 12:01

A colazione così come a merenda, ma anche per scaldare fette di pane durante pranzi e cena, i tostapane sono uno dei piccoli elettrodomestici più utili nella vita di tutti i giorni. Abbiamo scelti cinque modelli diversi tra loro per fascia di prezzo, design oppure funzionalità.

Philips Daily Collection ‎HD2581/90

(Foto: Philips)Iniziamo con un modello semplice, funzionale e dal basso costo. Philips Daily Collection ‎HD2581/90 presenta un design compatto (27.5 x 15.6 x 18.8 cm) e tuttavia apre a otto livelli di tostatura del pane fino a 900 watt, può riscaldare o scongelare e permette una semplice pulizia. Ha un prezzo di 24,99 euro, qui le offerte.

Imetec TostaMaxi

(Foto: Imetec)Per chi cerca un tostapane con pinze e con uno spazio più ampio nella camera riscaldante per esempio per sandwich farciti oppure per fette più spesse, allora si può puntare su Imetec TostaMaxi, con una potenza di 600 watt, dieci livelli di doratura, pinze apribili di 360 gradi e lavabili in lavastoviglie (con il cassetto raccoglibriciole). Si trova a 59,99 euro, qui si possono controllare le promozioni su Amazon.

H.Koenig VIEW7

(Foto: H.Koenig)Come suggerito dal nome, la particolarità di H.Koenig View7 sta nella finestrella sul lato che mostra in modo efficace la cottura in corso. Si può così controllare la doratura del pane e, eventualmente, fermare prima del tempo o prolungare la tostatura. Il corpo è in acciaio inox e i controlli sono sul lato lungo, si trova a un prezzo di 49,99 euro.

Smeg Tostapane

(Foto: Smeg)Un grande classico dal fascino intramontabile: il tostapane di Smeg è tra i più venduti anche all’estero grazie a un’estetica che rimanda agli anni ’50. Con un corpo in acciaio inox in vari colori effetto glossy e tre modalità (doratura, scongelamento e bagel), non ha certo un prezzo economico: 159,99 euro sul sito ufficiale, qui si possono controllare le offerte.

Bugatti Noun

(Foto: Bugatti)Infine, un modello che definire solo come tostapane è forse riduttivo, visto che può preparare anche pietanze come verdure, carne e pesce. Bugatti Noun sfrutta elementi riscaldanti in vetroceramica trasparente ad alta resistenza (Gth) con larghezza variabile da 8 fino a 35 mm, che sfruttano cottura tramite contatto diretto tramite raggi infrarossi lontani (Fir). La temperatura di cottura può variare da 50 a 300 gradi. Ha un prezzo “estremo” di 1500 euro, si trova anche su Amazon.

The post Migliori tostapane: i top 5 per una cottura perfetta appeared first on Wired.

Fonte: Wired