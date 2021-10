Il Nobel per l’economia va a David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens

11 October 2021 – 12:05

L’Accademia reale delle scienze della Svezia ha assegnato l’ultimo premio Nobel, quello per l’economia, a David Card e per l’altra metà a Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens.

Chiamato ufficialmente Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel, a differenza degli altri premi è stato istituito per volontà della Fondazione Nobel, a seguito di una richiesta presentata dalla Banca centrale svedese, e non dal testamento di Alfred Nobel. La creazione di questo premio è stata oggetto di numerose critiche, tra cui quella di Peter Nobel, avvocato per i diritti umani e nipote del più famoso Nobel, secondo il quale lo zio “disprezzava le persone più preoccupate dei profitti che del benessere della società. Non c’è nulla, nella sua vita o nel suo testamento, che dimostri che avrebbe voluto un premio del genere. L’assegnazione di questi premi è solamente una mossa di pubbliche relazioni degli economisti per migliorare la loro reputazione”.

Da quando è stato assegnato per la prima volta, nel 1969, sono stati numerosi gli economisti a pronunciarsi contro il premio, come Gunnar Myrdal e Friederich von Hayek, entrambi vincitori del Nobel nel 1974, così come esponenti politici svedesi come l’ex ministro delle finanze Kjell-Olof Feldt. L’economista britannica Hazel Henderson ne ha addirittura chiesto l’abolizione con una lettera formale alla Fondazione Nobel, nella quale sostenne come il premio fosse “fonte di imbarazzo” e stesse “facendo diminuire il prestigio degli altri premi”, perché le “teorie economiche sono ipotesi in gran parte non verificabili e non paragonabili con quelle delle scienze dure come fisica o chimica”.

Oltre alle critiche formali, il premio è stato contestato anche per le persone a cui è stato assegnato. Tra queste l’economista Milton Friedman, la cui vittoria causò proteste a livello internazionale per le accuse di aver dato sostegno alla dittatura militare di Augusto Pinochet, avendo tenuto diverse lezioni e seminari in Cile nel 1975, meno di due anni dopo il colpo di stato che depose il presidente eletto Salvator Allende. Un’altra vittoria contestata è stata quella degli economisti Robert Merton e Myron Sholes, rispettivamente statunitense e canadese, i quali fondarono un fondo speculativo basato sul modello matematico che gli garantì il Nobel, ma che fallì in soli quattro anni, rendendo necessario l’intervento della Federal reserve statunitense per scongiurare una crisi finanziaria internazionale.

