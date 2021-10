GigaBier, la birra di Elon Musk ricorda Cybertruck

11 October 2021 – 16:21

Sembra un accessorio per Cybertruck, ma è una birra: l’ennesima mossa di marketing studiata da Elon Musk arriva dalla Gigafactory di Berlino.

The post GigaBier, la birra di Elon Musk ricorda Cybertruck appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico