Boeing Starliner: lancio posticipato al 2022

11 Ottobre 2021 – 13:46

La NASA ha comunicato che il lancio della Boeing Starliner è stato posticipato alla prima metà del 2022, a causa del problema tecnico alle valvole.

The post Boeing Starliner: lancio posticipato al 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico