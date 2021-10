Apple Watch 7 è già in SCONTO su Amazon

11 Ottobre 2021 – 16:46

Il nuovo smartwatch delle mela morsicata è già disponibile in sconto, incredibilmente ancor prima del lancio ufficiale fissato per il 15 ottonre.

The post Apple Watch 7 è già in SCONTO su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico