Tassa minima globale: accordo firmato da 136 paesi

10 Ottobre 2021 – 13:45

L’accordo sulla tassa minima globale del 15% per le multinazionali, che sarà valido dal 2023, è stato sottoscritto da 136 paesi su 140.

The post Tassa minima globale: accordo firmato da 136 paesi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico