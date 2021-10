Pagamenti in-app: anche Apple presenta appello

10 October 2021 – 10:00

Apple ha chiesto di sospendere l’entrata in vigore dell’ingiunzione, sottolineando il rischio di inserire link o pulsanti per i pagamenti esterni.

