“Su TikTok bufale su Covid e vaccini mostrate anche a bambini di 9 anni”: l’app sotto accusa

9 Ottobre 2021 – 14:25

In un esperimento condotto da Newsguard è stato chiesto a nove ragazzi di iscriversi all’app supervisionati dai genitori, per navigare tra i video e verificare che l’algoritmo non presentasse loro bufale o disinformazione a tema Covid. Per tutti i partecipanti tranne uno, le fake news sul coronavirus si sono presentate dopo meno di 35 minuti.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech