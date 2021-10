Solo tre ragazze nella top 100 dei guadagni su Twitch: Pokimane spiega il motivo

9 Ottobre 2021 – 11:25

La ragazza canadese ha spiegato in una sua diretta che la colpa dell’assenza delle ragazze nella classifica non va attribuita alla piattaforma. La sottorappresentazione dipende dalle scelte degli utenti e da una popolazione poco eterogenea. La presenza ingombrante di maschi bianchi avrebbe come effetto il posizionamento di ragazzi di etnia caucasica ai primi posti tra gli streamer più pagati.

Fonte: Fanpage Tech