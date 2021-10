Perseverance conferma che c’era acqua su Marte

9 Ottobre 2021 – 13:45

Dalle immagini scattate dal rover Perseverance, gli scienziati hanno avuto conferme sulla presenza di acqua nel cratere Jezero di Marte.

