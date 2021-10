Le chips di pasta e altre ricette virali da provare con la friggitrice ad aria

Le friggitrici ad aria servono a fare le patatine senza olio. Giusto? Sbagliato. Servono a fare anche le patatine senza olio (o meglio con pochissimo olio), ma questi elettrodomestici (che tecnicamente non friggono, ma grazie a resistenze termiche molto efficaci e alla ventola permettono di raggiungere velocemente temperature molto alte) possono essere usati per cuocere anche tanti altri cibi. Uova sode? Sì. Toast con il bacon? Esatto. Le cicale? Certo.

La sorpresa (a parte che per le cicale, che sono strane di per sé) deriva più che altro da fatto che il nome di questi elettrodomestici in voga da qualche anno e per tutte le tasche richiami esplicitamente il concetto di frittura. In realtà si tratta di piccoli forni ventilati, come spiega bene La Cucina Italiana. Se vengono usati aggiungendo una quantità per quanto minima di grassi, come l’olio, grazie al calore che circola nella camera di cottura si ottiene un effetto simile a quello della frittura classica. Ma più in generale le air fryer si possono usare come dei mini-forni molto potenti per cuore in poco tempo. Nella gallery trovate alcune ricette adatte alla friggitrice ad aria che probabilmente non vi sareste mai aspettati.



