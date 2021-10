Grand Theft Auto: The Trilogy è ufficiale, ecco la riedizione dei GTA che hanno fatto la storia

9 Ottobre 2021 – 11:25

Da oggi i fan di GTA hanno un nuovo gioco da attendere. Non si tratta ancora di GTA 6, ma di una versione rinnovata dei tre titoli che hanno avviato la rivoluzione 3D della saga rendendola celebre – da Grand Theft Auto 3 a GTA: Vice City e GTA: San Andreas. L'uscita è prevista per PC, per tutte le console di attuale e precedente generazione e per i dispositivi mobili.



Da oggi i fan di GTA hanno un nuovo gioco da attendere. Non si tratta ancora di GTA 6, ma di una versione rinnovata dei tre titoli che hanno avviato la rivoluzione 3D della saga rendendola celebre – da Grand Theft Auto 3 a GTA: Vice City e GTA: San Andreas. L'uscita è prevista per PC , per tutte le console di attuale e precedente generazione e per i dispositivi mobili.

